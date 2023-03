Raharimanana – « Revenir/Zurückkehren ». Un roman de Madagascar – Lecture multilingue en musique Theater tri-bühne Stuttgart Catégorie d’Évènement: Stuttgart

L'Institut français Stuttgart produit une lecture scénique trilingue (francais, allemand, malgache) avec l'auteur malgasche Jean-Luc Raharimanana, dont le livre « Revenir » est sorti en traduction allemand à l'été 2022. Cette production est présentée à Stuttgart le 23 mars puis le 24 mars 2023 au CCFA Kalrsruhe.

Theater tri-bühne
Eberhardstraße 61a 70173 Stuttgart
Stuttgart 70173 Stuttgart-Mitte
Bade-Wurtemberg

Jeudi 23 mars, 20h30

