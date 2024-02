Théâte Pablo Mira Passé Simple Rue du Gué Maheu Fougères, vendredi 16 février 2024.

Théâte Pablo Mira Passé Simple Rue du Gué Maheu Fougères Ille-et-Vilaine

L’évolution de la société sur ces trente dernières années dans l’œil de pablo mira. Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance ! En convoquant de nombreuses références, le comédien s’interroge et si c’était mieux avant ? Qu’est-ce qui fait que le cool d’antan n’est plus celui d’aujourd’hui ? Mais surtout, pourquoi les hommes éprouvent-ils autant de difficultés à évoluer ? Dans Passé Simple, fini le personnage d’éditorialiste réac et place au renouveau. Impertinent, corrosif et drôle, Pablo Mira reste égal à lui-même dans ce seul en scène sous ton de satire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Rue du Gué Maheu Centre culturel Juliette Drouet

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

