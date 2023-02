Théâre Silence, on tourne ! Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Yssingeaux EUR La Troupe de Théâtre “les Loges” présente “Silence, on tourne !. C’et une comédie tout public de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras. au profit de l’association “des Ailes pour Elouan”, pour financer les intervention d’1 éducatrice et d’1 psychologue. +33 7 78 08 69 95 Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux

