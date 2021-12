Châtellerault Ludothèque Châtellerault, Vienne Thé z’et vous Ludothèque Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

du jeudi 3 février 2022 au jeudi 30 juin 2022 à Ludothèque

Autour d’un thé ou d’un café venez partager vos coups de coeur et marottes du moment ou découvrir ceux des autres. Temps convivial ouvert aux aiguilles à tricoter, livres, CD, DVD, pinceaux, …

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T18:00:00 2022-02-03T20:00:00;2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T20:00:00;2022-06-30T18:00:00 2022-06-30T20:00:00

