2023-03-18

Saône-et-Loire Montceau-les-Mines 10 15 EUR Trois concerts : un moment unique et éphémère.

Avec Cendres, dans son univers post-métal, Leto et sa poésie douce et ravageuse, Laucarré et son freestyle pour raconter ses rêves, sa vie. lembarcadere@montceaulesmines.fr Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines

