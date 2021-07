The Yokel Bourogne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bourogne.

The Yokel 2021-07-03 – 2021-07-03 Médiathèque 21 Rue de Belfort

Bourogne Territoire-de-Belfort

EUR THE YOKEL. Folk Bluegrass

The Yokel, c’est une tornade joyeuse de huit vagabonds à la folk franche, qui n’ont comme seul bagage que leur amour de la musique, la générosité et le partage.

La bande propose un univers inspiré de leurs voyages et leurs rencontres. Les ingrédients : une musique authentique où se répondent violon, banjo, trompette, contrebasse et batterie; des harmonies vocales en abondance et des chœurs vigoureux, forts de la voix rauque de Thibaut et soulignés par la voix maîtrisée de Lulu. Des chansons pour se libérer et sublimer les tracas de la vie.

communication@poudriere.com +33 3 84 58 11 77 http://poudriere.com/

