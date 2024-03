The Yellow Stones (Release Party) + Venus as a Boy + Silicium Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Rendez-vous au Molotov le 22 mars avec The Yellow Stones (Release Party) + Venus as a Boy + Silicium en concert.

Au programme de la soirée



• The Yellow Stones

[Stoner Marseille]



The Yellow Stones c’est la rencontre entre Paul, Benjamin et Tom autour d’une envie commune: Un son énergique qui fait passer des messages !



La voix sombre de Benjamin contrastée par les envolées lyriques de Paul et la basse envoûtante de Tom mettent en scène un constant paradoxe qui illustre bien les thèmes sociaux et environnementaux abordés dans leurs textes. Le tout agrémenté par des riffs Stoner qui crachent des accalmies planantes, formant la marque The Yellow Stones !



• Venus as a Boy

[Garage / Post-punk / Psyché Rock Marseille]



Entre le post-punk, le garage, le psyché et l’alternatif, Venus As A Boy nous transporte dans un univers complexe en ne revendiquant aucune étiquette précise.

Leurs live à l’énergie sauvage et à l’atmosphère nomade nous font vibrer à travers un son brutal et abrasif contrasté par des mélodies mélancoliques à fleur de peau.

Ici, les guitares pleurent…et se mettent au service d’une voix tiraillée à la fois fragile, envoûtante mais habitée. La basse ainsi que la batterie imposent quant à elles un rythme de croisière lourd et méthodique, zébré d’électricité anglo-saxonne.



Avec un premier EP 5 titres à leur actif sorti en 2019 et bien remarqué par le label américain Holy Craps record, le groupe transpire une vraie volonté d’évasion et de sincérité, livrant des émotions brutes et intimes.



• Silicium

[Rock Progressif / Stoner Villeron]



« Brut, brillant, tranchant et coloré » voici les éléments définissant le minéral mais aussi la musique de Silicium.

Le power trio vauclusien associe la spontanéité du rock psychédélique des 60’s, la rigueur du rock progressif et la puissance du stoner. 7 7 EUR.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

