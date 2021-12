Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille The Yellbows La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Yellbows c’est au départ Stephan Notari (chant, guitare, percus, guitare) bien connu dans le milieu de la musique blues pour être, entre autre, le compagnon de route et binôme de Mathis Haug, ainsi que pour ses collaborations avec Jean-Jacques Milteau, Raphaël Lemonnier et Pura Fe, a crée cette formation pour donner à ses compositions son mélange de cultures états-uniennes. Entouré pour ce projet de Matthieu Maigre (trombone), qui a joué, entre autres, à la Nouvelle Orleans auprès de Kirk Joseph et de son Dirty Dozen Brass Band, d’Alexis Borrely (soubassophone) et de Thibaud Roussel (banjo tenor), fameux duet rythmique qui forme l’ossature de nombre de combos issus de la nouvelle scène jazz New Orleans ! [https://www.theyellbows.com/](https://www.theyellbows.com/) N’oubliez surtout pas de réserver au 07 54 23 05 43 ♫♫♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

