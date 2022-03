The Year of the French Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’évènement: Paris

The Year of the French Centre Culturel Irlandais, 20 avril 2022, Paris. The Year of the French

Centre Culturel Irlandais, le mercredi 20 avril à 19:30

Depuis 2014, le CCI accueille des boursiers de la Liam Swords Foundation pour trois mois de recherche à Paris sur des sujets aussi variés que « Synge et l’Irlande parisienne », « la Maison du Peuple de Clichy », « la narration sonique dans les musiques de film » ou « le Irish Race Congress de 1922 » (voir p.18). Les lauréates de 2020 et 2021, Rosanne Gallenne (School of English, Drama & Film, University College Dublin) et Tracey McCarthy (Département d’histoire au Mary Immaculate College, Limerick), présentent respectivement ce soir le fruit de leur recherche sur la violence dans la poésie de guerre de Sheila Wingfield et Andrée Chedid, ainsi que sur l’Expédition française en Irlande de 1798. Les précédents lauréats de la bourse Liam Swords sont : Patricia Garcia, Kevin Donovan, Catherine Wilsdon, William Shortall, James McGlynn et Stephen Griffin.

Entrée libre, réservation conseillée

Rosanne Gallenne et Tracey McCarthy présentent leur recherche sur la violence dans la poésie de guerre, et sur l’Expédition française en Irlande de 1798. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T19:30:00 2022-04-20T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des irlandais 75005 Paris Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris Departement Paris

Centre Culturel Irlandais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

The Year of the French Centre Culturel Irlandais 2022-04-20 was last modified: by The Year of the French Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais 20 avril 2022 Centre Culturel Irlandais Paris Paris

Paris Paris