The Yangqin and the Wind – Musique du monde Théâtre Mandapa Paris

Le samedi 30 septembre 2023

de 20h30 à 22h00

plein tarif : 16 tarif réduit : 12 tarif enfant : 8



Un florilège de mélodies originales composées sur les modes chinois. The yangqin and the wind La rencontre entre Yaping Wang et Didier Malherbe a débuté par un spectacle au Musée Guimet « Le Cadeau de Jade » en 2016, Festival Jazzycolors 2017, puis à la « Fête de la Lune » en 2019 avec l’ensemble YU. En 2021 Ils enregistrent un CD « The Yangqin and the Wind » pour Cezame Music : un florilège de mélodies originales composées sur les modes chinois. Le Yangqin (cordes étrangères en chinois) est un instrument de musique chinois à cordes frappées de la famille des cymbalums. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/the-yangqin-and-the-wind +33145899900 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/the-yangqin-and-the-wind

Théâtre Mandapa Wang Yaping et Didier Malherbe

