Bar jour de fête, le vendredi 13 mai à 22:00

Les Wylde Tryfles distillent un garage punk estampillé sixties et revival 80, nourri de Pebbles, Nuggets et autres Back From the Grave. Ils mélangent leurs diverses influences, parfois obscures, avec des sonorités hautement tintées de fuzz, d’écho et de trémolo pour devenir un des groupes montant de la scène garage actuelle, avec un modernisme qui leur est propre et singulier. Concerts les vendredis de 22h00 à minuit Entrée 6€ Bar jour de fête 61 Boulevard Soult Albi Albi Tarn

