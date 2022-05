The Wyld Emanations / gva / garage rock Urgence Disk Records, 1 juillet 2022, Genève.

The Wyld Emanations / gva / garage rock

Urgence Disk Records, le vendredi 1 juillet à 18:30

The Wyld Emanations est un groupe franco-suisse, oscillant entre le rock garage (Cynics, Fuzztones…) et des contrées plus noires (Chrome Cranks). Formation datant de 2017 avec Franck (guit/chant), Zu(batt) et Jano (orgue/harmo), tous les 3 évoluant déjà dans les Screamin’Monkeys et ayant besoin d’explorer d’autres latitudes. Courant 2018, Yannis (the Trap, Red Back, Botox4daisy) arrive de sa Suisse Natale en renfort à la basse et c’est en 2019 que Max (Carpet Sellers, the Norvins) intègre à la 2éme guitare le groupe pour distiller ses riffs et solos tranchants. En 2018, the Wyld Emanations enregistrent 2 titres au studio des Forces Motrices à Genève avec David Weber à la console. Durant la période creuse de confinement, le groupe au complet se met au travail et enregistre en auto-production maison 4 morceaux originaux. The Wyld Emanations est maintenant prêt à explorer les caves nauséabondes du monde!

prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



