THE WORLD WAS ON FIRE · Nina Vallon Le Carreau du Temple Paris, vendredi 9 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 21h30 à 22h25

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 20h55

.Tout public. A partir de 15 ans. payant

Spectacle à l’unité : 10 à 20€ / Pass 3 spectacles : 20 à 40€

Une épopée chorégraphique et musicale 100% féminine, où cinq personnages féminins partent en quête de leur propre existence !

Le spectacle

Une épopée chorégraphique qui met en scène cinq personnages féminins partant à la conquête de leur propre existence. Sur fond de sorcellerie, dans le huis clos d’une chambre aux murs de velours, l’histoire se déploie tel un long clip aux nuances sombres et anachroniques. Noyées au cœur de cette mer de tissu noir, cinq héroïnes vêtues de longues robes de style Renaissance font littéralement partie du décor. En unissant leurs forces, elles parviennent à se libérer de cette prison de costumes et reprennent possession de leurs corps.

Au son d’une bande originale éclectique et envoûtante, mixée par une Sorcière aux platines, elles cheminent alors vers une danse émancipatrice et collective. Une danse rien qu’à elles. THE WORLD WAS ON FIRE offre au public une expérience esthétique et poétique puissante où le constant décalage entre la musique, les actions, la scénographie, les costumes et les histoires symbolise la continuité du combat pour la libération des femmes.

Dans THE WORLD WAS ON FIRE, Nina Vallon joue des anachronismes afin de rappeler que la libération du corps féminin est un combat au long cours qui concerne plusieurs générations de femmes. Un projet conçu en collaboration avec une équipe artistique 100% féminine !

Spectacle conseillé à partir de 15 ans

Le teaser

Pass soirée

Achetez votre Pass Soirée et profitez de 3 spectacles en 1 soirée !

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/5CJIZJHA

© Mireille Huguet The World Was On Fire – Nina Vallon © Mireille Huguet