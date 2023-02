The World Of Queen LE ZENITH – PAU, 23 novembre 2024, PAU.

The World Of Queen LE ZENITH – PAU. Un spectacle à la date du 2024-11-23 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 39.0 à 49.0 euros.

OH MY PROD (LR 21-001823/LR 21-00182) en accord avec FAM présente : ce concert. LE spectacle hommage à Freddie Mercury ! La tournée continue… THE WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe. Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant plus de 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen ! Avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY En tournée dans toutes les grandes salles et Zénith de France. CoverQueen

Votre billet est ici

LE ZENITH – PAU PAU Rue Suzanne Bacarisse Pyrnes-Atlantiques

OH MY PROD (LR 21-001823/LR 21-00182) en accord avec FAM présente : ce concert.

LE spectacle hommage à Freddie Mercury ! La tournée continue… THE WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe. Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant plus de 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen ! Avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY En tournée dans toutes les grandes salles et Zénith de France.

.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici