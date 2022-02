THE WORLD OF QUEEN Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne Aude EUR 34 34 LES FRERES CARAMIA

COVERQUEEN, le spectacle hommage. C’est à l’âge où les petits garçons foulent les terrains de foot que les frères CARAMIA découvrent, eux, la guitare et la batterie au conservatoire. Puis c’est à l’ âge où les jeunes hommes découvrent la vie, que Frederick CARAMIA lui découvre que la maladie d’HODGKIN pourrait lui ôter la sienne. Un an de thérapie avec une chanson en tête : » THE SHOW MUST GO ON « , un an pour une rémission totale de la maladie. L’ épreuve terminée, Frederick décide d’aller au bout de ses rêves et les FRERES CARAMIA plaquent tout pour rendre Hommage au Groupe créateur de cette chanson. Hasard ou destin, Frederick CARAMIA a hérité d’une voix rappelant étrangement celle de Freddie MERCURY.

En 2019, les FRERES CARAMIA signent leur spectacle Hommage au Groupe QUEEN. Les 2 prodiges et leurs 4 musiciens interprètent des titres connus du grand public mais aussi des titres nouveaux ainsi que des duos inédits.

