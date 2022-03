THE WORLD OF QUEEN Montpellier, 1 avril 2022, Montpellier.

THE WORLD OF QUEEN Montpellier

2022-04-01 – 2022-04-01

Montpellier Hérault

EUR 38 38 Ne manquez pas le concert THE WORLD OF QUEEN le 01 avril 2022 !

►Le tour 2022 « The World Of Queen » garde bien entendu l’esprit des concerts de Queen et propose un show à la fois vibrant et explosif et fait en même temps la part belle aux voix…

La mise en scène, orchestrée par Alex Caramia, soulignée par des effets spéciaux ainsi que des vidéos choisies pour leur référence à des morceaux de vie de Freddie Mercury font de ce spectacle un show à la fois émouvant, moderne et parfaitement exceptionnel.

Spécifique à « The World Of Queen » : la participation sur certaines dates du Tour 2021 de la soprano Claire Lairy qui interprète avec Fred CARAMIA des titres comme Barcelona et Guide me Home… moments uniques durant lesquels le temps suspend son vol !

Avec nos artistes, vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le cœur… et vous n’aurez pas envie que ça s’arrête.

Pass sanitaire obligatoire

34000@wanadoo.fr +33 4 67 64 68 83 https://www.zenithsud-montpellier.com/fr/agenda/concert-spectacles-corum/the-world-of-queen

