[Vente d’oeuvre] The Workshop Dieppe, 12 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

A l’occasion de la célèbre Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques, The Workshop vous propose à la vente des œuvres originales, des cartes artisanales et de le sérigraphie. Au détour de votre balade n’hésitez pas à pousser la porte du Workshop..

Vendredi 2023-11-12 11:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

The Workshop

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



To coincide with the famous Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques (Herring and Scallop Fair), The Workshop offers original artwork, handmade cards and silkscreen prints for sale. If you’re out and about, don’t hesitate to drop in at The Workshop.

Coincidiendo con la famosa Feria del Arenque y la Vieira, The Workshop pone a la venta obras de arte originales, tarjetas hechas a mano y serigrafías. Si estás por ahí, no dudes en pasarte por The Workshop.

Anlässlich der berühmten Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques bietet Ihnen The Workshop Originalwerke, handgefertigte Karten und Siebdrucke zum Verkauf an. Zögern Sie nicht, bei Ihrem Spaziergang die Tür von The Workshop aufzustoßen.

