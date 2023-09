[Atelier] Gravure sur Tetra Pak The workshop Dieppe, 6 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

The Workshop vous propose de découvrir la gravure sur Tetra Pak.

Cette technique de gravure reprend les mêmes caractéristiques que la gravure traditionnelle à pointe sèche mais la différence est que ce matériau est accessible à tous et prêt à l’emploi.

Le matériel est fourni. Prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches..

2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 20:00:00. .

The workshop

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Workshop invites you to discover Tetra Pak engraving.

This engraving technique has the same characteristics as traditional dry-point engraving, but the difference is that this material is accessible to all and ready to use.

Equipment supplied. Please bring stain-resistant clothing.

El Taller le invita a descubrir el grabado Tetra Pak.

Esta técnica de grabado tiene las mismas características que el grabado tradicional a punta seca, pero la diferencia es que este material está al alcance de todos y listo para usar.

Se proporciona el material. Asegúrese de llevar ropa resistente a las manchas.

The Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gravur auf Tetra Pak zu entdecken.

Diese Gravurtechnik weist dieselben Merkmale auf wie die traditionelle Gravur mit einer Trockennadel. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass dieses Material für jedermann zugänglich und gebrauchsfertig ist.

Das Material wird zur Verfügung gestellt. Planen Sie Kleidung ein, die Flecken nicht scheut.

