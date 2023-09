[Exposition dessins et sculptures] Ancêtres de Laurent Bonard The Workshop Dieppe, 22 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Au travers de dessins à grande échelle et de sculptures en bois brûlé, Lauren Bonard propose une exploration multidimensionnelle du temps et de l’espace à partir de son histoire..

Vendredi 2023-09-22 11:00:00 fin : 2023-09-29 17:00:00. .

The Workshop

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Through large-scale drawings and sculptures in burnt wood, Lauren Bonard proposes a multidimensional exploration of time and space based on her own history.

A través de dibujos a gran escala y esculturas en madera quemada, Lauren Bonard ofrece una exploración multidimensional del tiempo y el espacio basada en su propia historia.

Mit großformatigen Zeichnungen und Skulpturen aus verbranntem Holz bietet Lauren Bonard ausgehend von ihrer Geschichte eine mehrdimensionale Erkundung von Zeit und Raum.

