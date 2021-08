Carouge (GE) Chat Noir Carouge (GE) The Woodgies Chat Noir Carouge (GE) Catégorie d’évènement: Carouge (GE)

The Woodgies Chat Noir, 2 octobre 2021, Carouge (GE). The Woodgies

Chat Noir, le samedi 2 octobre à 20:30 De 17 CHF à 25 CHF

Énorme ! Ces deux frangines d’origine Irlandaise vont vous scotcher au plafond ! Chat Noir Rue Vautier 13 Carouge (GE)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Carouge (GE) Autres Lieu Chat Noir Adresse Rue Vautier 13 Ville Carouge (GE) lieuville Chat Noir Carouge (GE)