THE WOMEN’S VOICES NIGHT – THE BLAKATS invitent EVITA KONÉ & TYSSA Alhambra, 21 décembre 2021, Genève.

Alhambra, le mardi 21 décembre à 19:30

Afin d’oublier le froid hivernal et de faire autre chose que du shopping, l’équipe de Z3 vous propose une soirée découverte des plus belles voix féminines de la région. Durant cette soirée, pas moins de 5 incroyables chanteuses vous feront voyager au travers d’un répertoire d’une sensibilité à fleur de peau. Dans un premier temps avec LES LUNES pour ensuite vibrer aux sons des plus grands tubes de la funk et de la soul avec THE BLAKATS qui pour l’occasion invitent Evita Koné & Tyssa Montemouhin . THE BLAKATS invitent EVITA KONÉ & TYSSA Ceux d’entre vous qui connaissent le talent hors norme des musiciens qui composent THE BLAKATS n’y réfléchiront pas à deux fois avant de venir à cette soirée spéciale « hommage aux grands noms de la soul-funk des années 80 ». Evita Koné & Tyssa Montemouhin – chant Matthieu Llodra – claviers Arthur Donnot – saxophone Shems Bendali – trompette Zacharie Ksyk – trombone Baptiste Bouli Amstutz – guitare Ivan de Luca – basse électrique Valentin Liechti – batterie LES LUNES Trois voix de femmes : Chloé Baumgartner, Capucine Mugnier & Valérie de Peyer, amies de la vie, amies de la musique. Ensemble, Elles forment un trio vocal qui explore plusieurs cultures à travers leurs langues et leurs sonorités. Leur univers musical cherche à faire vibrer les âmes, toucher l’essence de l’Être profond et réchauffer les cœurs en voyageant de l’Amérique aux Balkans. Le rapport au féminin, à la Terre, au moment présent, et à la spiritualité au sens large sont les thèmes principaux abordés dans leurs morceaux. Elles chantent principalement à capella, accompagnées parfois d’instruments tels que le shruti box, le ukulélé, le cajon et de petites percussions.

De 20.- francs à 25.- francs

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



