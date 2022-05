The Winston Band – Musique cajun

The Winston Band – Musique cajun, 2 juin 2022, . The Winston Band – Musique cajun

Pour son ouverture, le nouveau café culturel Le Barbe (ancien Café des Sports) organise 2 soirs de concerts ! On commencera avec Le Winston Band, un groupe montréalais de zydeco unique en son genre qui mêle ses racines canadiennes-françaises au rock et au cajun. Il est connu pour ses performances enlevantes et son énergie contagieuse qui mène les gens à se "lâcher lousse". lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38 http://www.lewinstonband.com/

