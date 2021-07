Montbrison Montbrison Loire, Montbrison The Wind Talkers – Country – Les jeudis de l’été Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison Loire Montbrison Le Bluegrass est synonyme d’harmonie, les instruments se répondent et les voix s’accordent, chaque musicien interprète le thème de la chanson à sa façon, le résultat dépasse largement la somme des ingrédients et renforce le plaisir de jouer ensemble comitedesfetes@ville-montbrison.fr +33 4 77 96 39 42 https://www.montbrison42-comitedesfetes.com/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

