The White Socks Plages musicales Labenne, vendredi 12 juillet 2024.

The White Socks Plages musicales Labenne Landes

Concert du vendredi soir des plages musicales !

Rendez-vous à 19h sur l’esplanade de la plage.

The White Socks est un groupe de reprises rock basé à Bordeaux au répertoire festif et dansant. Cette formation Bordelaise 100% énergique propose un véritable « Bal Rock » et met à l’honneur les meilleurs standards Rock des quarante dernières années AC/DC, The Clash, ZZ top, Rita Mitsuko, Gossip, Téléphone ou encore Niagara.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 19:00:00

fin : 2024-07-12 21:00:00

Esplanade de la plage

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@ville-labenne.fr

L’événement The White Socks Plages musicales Labenne a été mis à jour le 2024-03-20 par OTI LAS