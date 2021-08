Aix-en-Provence My Beers Aix La Pioline Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône The White Lions / Just A Name My Beers Aix La Pioline Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

My Beers Aix La Pioline, le vendredi 27 août à 20:00

The White Lions et Just A Name seront en concert pour la première fois au MY BEERS de La Pioline le vendredi 29 Aout. **The White Lions** est un groupe Blues Rock. Ils présenteront leur nouvel album sorti en février : “First Cuts Live Session” [https://fb.watch/60dsmNtjKF/](https://fb.watch/60dsmNtjKF/) **Just A Name** est un groupe de reprises Rock comprenant Barbara (Chant/Guitare), Stéphane (Guitare/Chant), Gino (Basse) et Xavier (Batterie/Choeurs). Leurs reprises très énergiques vous feront bouger jusqu’à tard dans la soirée [https://fb.watch/60cpbAmEFm/](https://fb.watch/60cpbAmEFm/)

Entrée libre

2021-08-27T20:00:00 2021-08-27T23:59:00

