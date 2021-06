Bordeaux Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde « The Weird Lion » Archives Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’artiste Landroïd a imaginé une maquette inspirée de la sculpture « Le Lion » de l’artiste Veilhan, sentinelle de la place Stalingrad à Bordeaux, dont les entrailles sont dévoilées grâce à des processus interactifs. Rendez-vous dans le hall de l’hôtel des Archives : devenez le maître de son activation ! > Hall d’accueil de l’hôtel des Archives, accès libre et gratuit du lundi au vendredi, 9h30 – 17h Consultez le site internet de l’artiste : [[https://www.landroid-landrymunoz.com/the-weird-lion](https://www.landroid-landrymunoz.com/the-weird-lion)](https://www.landroid-landrymunoz.com/the-weird-lion) « Le Lion », une œuvre du programme d’art public de Bordeaux Métropole, l’art dans la ville : [[https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Le-Lion](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Le-Lion)](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Le-Lion)

