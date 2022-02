The Weeknd – Annulé Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Rhône

The Weeknd – Annulé Lyon 7e Arrondissement, 12 novembre 2022, Lyon 7e Arrondissement. The Weeknd – Annulé Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

2022-11-12 – 2022-11-12 20:00:00 20:00:00 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Lyon 7e Arrondissement Rhône Lyon 7e Arrondissement Plus d’un an après sa sortie, « Blinding Lights » continue de battre des records avec plus de 47 semaines dans le top 10 et 38 semaines dans le Top 5 du Billboard Hot 100. info@htg.fr +33 4 72 76 85 85 http://www.halle-tony-garnier.com/ Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 7e Arrondissement Adresse Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Ville Lyon 7e Arrondissement lieuville Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-7e-arrondissement/

The Weeknd – Annulé Lyon 7e Arrondissement 2022-11-12 was last modified: by The Weeknd – Annulé Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement 12 novembre 2022 Lyon-7E-Arrondissement rhône

Lyon 7e Arrondissement Rhône