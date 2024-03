The Weaving: Chapel Sessions Centre Culturel Irlandais Paris, samedi 16 mars 2024.

The Weaving: Chapel Sessions En cette veille de Saint-Patrick, les musiciens nous livreront une performance aussi authentique qu’universelle, mêlant morceaux instrumentaux et chansons traditionnelles… Samedi 16 mars, 19h30 Centre Culturel Irlandais 13€ (10€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Début : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T20:30:00+01:00

Avec Méabh Begley à l’accordéon, Cáit Ní Riain au piano et Owen Spafford au fiddle, le jeune trio réunit les riches traditions musicales des comtés de Kerry et Tipperary et du Yorkshire, leurs trois régions d’origine. Cette formation des plus prometteuses possède un délicat mélange de maîtrise technique, d’audace musicale et de délicieuse complicité ; il tisse son propre répertoire de jigs et reels endiablés et de ballades aux sensibles harmonies vocales. En cette veille de Saint-Patrick, les musiciens nous livreront une performance aussi authentique qu’universelle, mêlant morceaux instrumentaux et chansons traditionnelles…

Le trio se produira également dimanche 17 mars à 13h dans la cour du CCI (entrée libre) !

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris