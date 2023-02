THE WATCH TRIBUTE GENESIS LE GRILLEN, 17 mars 2023, COLMAR.

THE WATCH TRIBUTE GENESIS LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Ouverture des portes : 19h45 THE WATCH : 20h30 Gratuit pour les moins de 12 an(s) THE WATCH est un groupe de rock progressif italien milanais formé en 1997. Leur musique s’inspire du style rock progressif classique des années 1970 et en particulier de la musique de GENESIS. En 2001 le groupe sort son premier album qui s’intitule GHOST, il est suivi de VACUUM en 2004 et PRIMITIVE en 2007. En 2009, le groupe sort son premier album live THE WATCH LIVE. A partir de 2009, THE WATCH interprète sur scène les albums de GENESIS et compte tenu de la similitude de la voix de Simone ROSSETTI à celle de Peter Gabriel, on retrouve sur scène la magie et l’univers de GENESIS. THE WATCH est considéré comme l’un des groupes les plus représentatifs de la scène prog-rock dans le monde entier. En 2010, le groupe a sorti PLANET EARTH et en 2011 TIMELESS une célébration de la musique de GENESIS. En 2017, THE WATCH sort son septième album studio SEVEN avec un invité spécial, Steve HACKETT, l’un des membres fondateurs du groupe GENESIS. En 2022/23 THE WATCH revient à Colmar et rendra hommage au groupe GENESIS avec un nouveau set qui s’appuie largement sur l’album SECONDS OUT … ?

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins Haut-Rhin

