THE WASHIN'MACHINES

Espace Montission, le samedi 18 septembre à 15:00

Espace Montission, le samedi 18 septembre à 15:00

**Un spectacle de Gilles Berthenet (trompette), Ezéquiel Celada (clarinette), Auguste Caron (piano) et Arthur Refrain (washboard)** Un tout jeune quartet avec trois jeunes pousses et un trompettiste qui joue dans la cour des grands depuis des années : Gilles Berthenet. La machine à laver c’est Arthur Refrain, remplaçant parisien de Robin Rapuzzi, le washboard de Tuba Skinny ! Excusez du peu ! À la clarinette Ezéquiel Celada compagnon d’Alice Martinez dans le Shoeshiners Band. À l’initiative de ce projet le pianiste Auguste Caron qui mâche avec bonheur sur les traces de Willie The Lion Smith, James P. Johnson, Fats Waller, Duke Ellington… Accès avec pass sanitaire

Renseignements et billetterie : Du Blues O’ Swing

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

