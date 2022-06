The Warmbabies Marseille 5e Arrondissement, 4 juin 2022, Marseille 5e Arrondissement.

7 7 The Warmbabies était le projet secret le mieux gardé de la French Riviera, tramé par quelques pilotes notoires de la scène niçoise.



Aux commandes de ce combo, quatre amis passionnés de power pop, celle qui relie par un fil magique les Shirelles les Beatles, les Raspberries, les Nerves, les Ramones : Marc Galliani (Rickenbaker douze cordes et chant), Olivier « Bratch » Néméjanski (guitare), Serge Ceccanti (basse) et Daniel Aprosio (batterie).

Sorti il y a quelques mois, leur premier album vinyle « Let’s Live Underground » a pris un bel envol. En première classe ! Parmi les meilleurs albums de décembre par El Pais en Espagne, aux côtés de Springsteen ou Reigning Sound. Classé régulièrement dans le top du chart Radio Free Americana et souvent diffusé sur d’autres ondes américaines.



Si l’on ajoute à cela les chroniques élogieuses dans Shindig! Magazine… the latest!, Rock’n’Folk et autres magazines spécialisés, c’est champagne en vitesse

de croisière dans les cieux féériques de la sunshine pop.

Dans le sillage de ce Lp, le Cd et un EP 4 titres (avec 3 inédits), « Last Days of Summer », ont été pressés par Snap!! Records, label espagnol.

Les discrets Warmbabies répètent peu, ne tournent pas. Ils ont tout de même ouvert pour Paul Collins.



Ce concert à Marseille est donc une occasion inespérée de les voir sur scène, avant leur passage très attendu au Purple Weekend à Leon en décembre.

Alors, rendez-vous au kiss and fly du L.AM., le samedi 04 juin, pour un embarquement à destination de l’archipel Popland des classieux Warmbabies.



Un trip 100% power pop…confort des oreilles 100% guaranteed !

Retrouvez The Warmbabies sur la scène de Leda Atomica Musique le 4 juin.

https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372

