Nous sommes désolés de vous annoncer qu’en raison des récentes évolutions liées à la COVID-19 en Europe, nous reportons la représentation de « The Wall : 40ème anniversaire » à l’Arena du Pays d’Aix prévue le 11 Janvier 2022. Le spectacle aura donc lieu le 16 Janvier 2023, toujours dans la même salle. Nous vous invitons à conserver vos billets qui resteront valable pour cette nouvelle date. Toutefois, les spectateurs souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés. Merci de votre compréhension **** Un hommage à l’un des plus grands opéras rock de tous les temps composé par Roger Waters, et une célébration du 40e anniversaire de la légendaire tournée de Pink Floyd THE WALL – en concert live. The Wall est l’un des albums rock les plus emblématiques jamais enregistrés. Le spectacle invitera des musiciens et des chanteurs des tournées originales de Pink Floyd et de Roger Waters. Le public pourra revivre le programme de la tournée « The Wall » ainsi que d’autres morceaux de Pink Floyd. Le spectacle sera agrémenté d’un étonnant jeu de lumières et de projections vidéo. Une célébration digne de l’anniversaire de la tournée mythique considérée par les fans de Pink Floyd comme la « plus grande tournée de tous les temps »!

De 39,90 à 69,90€

Arena Du Pays D'Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence

2023-01-16T20:00:00 2023-01-16T23:00:00

