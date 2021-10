The Walking Bass Festival dock des suds, 31 octobre 2021, Marseille.

The Walking Bass Festival

dock des suds, le dimanche 31 octobre à 22:00

Venez assister au spectacle le plus terrifiant de l’année… Freak Show Edition – Electronic Music Horror Festival 31 OCTOBRE 2021 | Veille de Jour Férié DOCK DES SUDS OFFICIEL Préventes : [https://shotgun.live/festivals/291264](https://shotgun.live/festivals/291264) Approchez, approchez ! Mesdames et Messieurs…. L’incroyable et mystérieux Freak Show fait une étape exceptionnelle le 31 octobre prochain à Marseille. Engouffrez-vous dans notre chapiteau pour assister en avant-première à la représentation la plus horrifique de l’Histoire : ce que vous découvrirez ici dépasse toute votre imagination. Venez observer notre cabinet de curiosités et rencontrer des monstres et créatures étranges, aussi extravagantes qu’effrayantes ! Des numéros uniques aussi prodigieux qu’angoissants qui vous transporteront dans un monde de cauchemars étourdissants. 3 STAGES : TRANCE / HARD / TECHNO CABINET DE CURIOSITÉS MINI-JEUX / ESCAPE GAME SCÉNARIO GÉANT DÉCOS & ANIMATIONS SPÉCIALES FREAK SHOW SYSTEMS FUNKTION-ONE & L’ACOUSTICS DJ CONTEST PROGRAMMATION: Trance Stage ★ La P’tite Fumée ★ Mandragora ★ Belik Boom ★ Gonzi ★ Talpa ★ Hypnotic Peafowl ★ L-Xir ★ Dora Hard Stage ★ Dr Peacock ★ Nash Metek ★ Crystal Distorsion ★ GPF ★ I:gor ★ F-Noize ★ DRS ★ Little Fox Tecno Stage ★ Nico Moreno ★ Under Black Helmet ★ Regal ★ Laze (Caisson Gauche Records) ★ PLS Boys (Caisson Gauche Records) ANIMATIONS Mesdames et Messieurs… attendez le clou du spectacle est à venir…. Animations & Freak Show by L’Octopus BILLETTERIE ►̶ ̶E̶A̶R̶L̶Y̶ ̶T̶I̶C̶K̶E̶T̶ ̶:̶ ̶2̶1̶ ̶€̶ ̶(̶S̶O̶L̶D̶-̶O̶U̶T̶)̶ ►̶ ̶T̶A̶R̶I̶F̶ ̶N̶O̶R̶M̶A̶L̶ ̶:̶ ̶2̶6̶ ̶€̶ ̶(̶S̶O̶L̶D̶-̶O̶U̶T̶)̶ ►̶ ̶L̶A̶T̶E̶ ̶T̶I̶C̶K̶E̶T̶ ̶:̶ ̶3̶1̶ ̶€̶ ̶( ̶S̶O̶L̶D̶-̶O̶U̶T̶)̶ ►̶ ̶S̶U̶P̶E̶R̶ ̶L̶A̶T̶E̶ ̶T̶I̶C̶K̶E̶T̶ ̶:̶ ̶3̶5̶€̶ ̶(̶S̶O̶L̶D̶-̶O̶U̶T̶)̶ ► LAST CALL : 40 € (+ frais de loc) ➡ Billetterie Officielle : [https://shotgun.live/festivals/291264](https://shotgun.live/festivals/291264) INFORMATIONS PRATIQUES Bars & Restaurations sur Place Jetons, CB Espèces & CB acceptés aux stands Deux vestiaires disponibles Entrée à partir de 22h et jusqu’à 3h du matin. Parkings sécurisés disponibles (mais payant) Sortie définitive Stand de prévention & testing L’accès à l’événement se fait sur la présentation d’un pass sanitaire valide avec un QR code scannable (un test PCR/antigénique négatif datant de moins de 72h, OU un certificat de vaccination complète datant de J+7 pour les vaccins à 2 doses / J+28 pour les vaccins à dose unique / J+7 pour les personnes ayant eu un antécédent de Covid-19, OU un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Lors des soirées électro, selon la réglementation en vigueur : L’accès au Dock des Suds est interdit aux moins de 16 ans. Les mineurs ayant entre 16 et 18 ans ne peuvent entrer dans l’enceinte du Dock des Suds qu’accompagnés d’une personne majeure. Une pièce d’identité sera obligatoirement demandée à l’entrée.

