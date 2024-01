THE WACKY JUGS Blues rural Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Né en 2010 d’une idée fixe rendre hommage au célèbre “Memphis Jugband” et autres jugbands des années 30’.

Il n’est pas chose aisée que de réinventer un genre aussi ancien et mondialement pratiqué que le Blues. Les Wacky Jugs ont relevé le défi en s’attaquant à ses origines. Fouillant le passé pour y dénicher des grooves oubliés, rendant hommage au Blues d’avant l’invention de la guitare électrique et forgeant une nouvelle identité rurale et urbaine à la fois. Tantôt dans un esprit de restitution fidèle du groove bancal des jugbands, tantôt dans l’innovation sonore avec l’accordéon et la mandoline électrique, et des arrangements osés, qui rappellent que le Blues ne se résume pas au swing de la côte ouest ou au shuffle Chicago, mais c’est aussi une musique à danser comme le Jive New Orleans ou le Zydeco de Louisiane. C’est le retour de la danse des Juke Joints et des textes décadents dans lesquels est né ce phénomène social et culturel, scandés ici par le chanteur intemporel Jack Titley, fusion vocale de Will Shade et Dr John.

L’originalité de leur écriture et leur volonté de moderniser le style n’a pas échappé au jury du « International Blues challenge » de Memphis, qui leur a décerné le premier prix en 2022, faisant des Wacky Jugs le premier groupe européen à gagner ce titre, les dignes héritiers de cette musique centenaire et les fiers explorateurs de son futur.

Dès qu’ils commencent à jouer, on est dans une autre époque, une autre dimension. Un vent de fraîcheur souffle sur le Blues qui surprendra les fans du genre et séduira les plus curieux !

Avec :

Jack Titley chant lead, mandoline acoustique et électrique, guitare électrique, Gurvan Leray harmonicas et chœurs, Jonathan Caserta basse, contrebasse et chœurs, Pascal Cuff accordéon et chœurs, Rowen Berrou batterie, percussions et chœurs.

Gagnants de l’international blues challenge de Memphis.

