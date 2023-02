THE WACKIDS L’ETAGE, 25 février 2023, RENNES.

THE WACKIDS L’ETAGE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Le Liberté / L’Étage (PLATESV-R-2021-001946/001391) Présente : ce spectcale . Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants ! (Spectacle familial de 6 à 99 ans) Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts. Vous connaissez leurs noms. Vous connaissez leurs couleurs. Vous connaissez leurs forces. Mais connaissez-vous leur Histoire ? Dans quel univers ont-ils grandi ? Etaient-ils BLUR ou OASIS ? Leur baladeur K7 diffusait-il les SPICE GIRLS ? Combien de posters de METALLICA avaient-ils dans leur chambre ? Jouaient-ils du OFFSPRING dans le garage de leurs parents ? Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier. – Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa avait des jeans sales, troués, trop larges et les cheveux longs ? – Tu veux comprendre pourquoi ta maman se maquillait avec du bleu sur les paupières, des chaussures compensées et des tops léopards ? – Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de Killing In The Name ? Les Wackids ont peut-être les réponses… À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets confectionnés par «Q», The Wackids dévoilent pour ce 3° spectacle une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui entreront bientôt dans l’Histoire du Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore, toy piano, carillon pianot’, mini guitare Loog et les Fuzeau Percunot’ viendront rejoindre sur scène l’immense collection de jouets du trio. Le plongeon dans l’univers de la jeunesse des Wackids s’articulera autour d’une nouvelle mise en scène, d’une nouvelle création lumière et vidéo, de nouveaux costumes et d’un nouveau répertoire. A la manière des mythiques concerts MTV Unplugged et en clin d’oeil au buzz mondial des vidéos YouTube du groupe, le spectacle comprendra un micro-concert acoustique dans le concert, avec une panoplie de minis jouets, un mini décor et des minis projecteurs pour interpréter des minis tubes 90s ! Le premier spectacle des Wackids, le World Tour, présentait les noms majeurs de l’Histoire du Rock. Le Stadium Tour élargissait la palette en puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux courants musicaux : le punk, le rap, l’opéra, la new-wave, le funk, le grunge. Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, visuels et culturels qui ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier..

L’ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

15.0 EUR

