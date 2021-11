THE WACKIDS Monts, 20 novembre 2021, Monts.

THE WACKIDS Monts

2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 23:00:00

Monts Indre-et-Loire Monts

8 10 EUR Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants !

BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts.

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des pa

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/523135/the-wackids

