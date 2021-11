The Wackids en concert au Vigean Salle du Vigean – Eysines, 12 décembre 2021, Eysines.

Salle du Vigean – Eysines, le dimanche 12 décembre à 14:30

Concert rock pour enfants ————————- ### Rendez-vous dimanche 12 décembre 2021 à 14h30 salle du Vigean pour le nouveau concert des Wackids. Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est un voyage sonore et visuel qui nous ramène à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du « rock’n’toys ». Chevaliers Jedi puisant la Force dans les jouets pour enfants, super-héros du rock jeune public fédérant trois générations autour de leurs concerts, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar se dévoilent ici un peu plus… Dans quel univers ont-ils grandi ? Étaient-ils Blur ou Oasis ? Leur baladeur K7 diffusait-il les Spice Girls ? Jouaient-ils du Offspring dans le garage de leurs parents ? Venez le découvrir en les suivant dans cette virée nostalgique qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

Tarifs : plein 14€ / réduit 11€ / enfant 7€ / Sortir en famille 25€

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines Gironde



