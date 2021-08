Lormont Espace culturel du Bois fleuri Gironde, Lormont The Wackids : back to the 90’s Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

The Wackids : back to the 90’s Espace culturel du Bois fleuri, 15 septembre 2021, Lormont. The Wackids : back to the 90’s

Espace culturel du Bois fleuri, le mercredi 15 septembre à 15:00

[http://www.wackids.com](http://www.wackids.com) à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts… Le concert Rock’n’toys pour adultes où il faut amener les enfants ! Avec Blowmaster (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge) Speedfinger (Wacky bleu), Captain Spot et Soundbooster (Wackies noirs). Dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle lormontaise 2021-2022. En partenariat avec l’Iddac. + d’infos : www.wackids.com [https://youtu.be/7L4-NxFqCvY](https://youtu.be/7L4-NxFqCvY)

3€ et 6€ – Sur réservation – Présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans.

Concert rock’n’roll avec des jouets (rock’n’toys). Back to the 90’s est un voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Espace culturel du Bois fleuri Adresse Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Espace culturel du Bois fleuri Lormont