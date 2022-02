The Wackids « Back to 90’s » [Festival Cep Party] Le Champilambart, 3 avril 2022, Vallet.

du dimanche 3 avril au dimanche 1 mai à Le Champilambart

Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts. **La presse en parle** : « Mêlant adroitement autodérision, caricature et humour les Wackids ont su réveiller chez les adultes des souvenirs profondément enfouis et inoculer aux plus jeunes le virus du rock’n’roll._ »_ _Dernières Nouvelles d’Alsace_

De 6 à 8€

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



