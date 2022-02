The Wackids Arès, 23 avril 2022, Arès.

The Wackids Arès

2022-04-23 – 2022-04-23

Arès Gironde

« Back to 90 », du rock avec des jouets !

Après plus de 700 concerts, et des millions de vues sur YouTube, the Wackids prouvent qu’ils ont tout compris ! Comment attirer les enfants à un concert de rock ? Facile, il faut s’adresser à leurs parents et leur proposer les tubes de leur jeunesse ! Avec un répertoire qui va de Lenny Kravitz aux Spice Girls en passant par Mariah Carey, entre autres…

Mais où le groupe se démarque, c’est que pour interpréter ces chansons les trois musiciens, Blowmaster, Wildfinger et Bongostar, noms de scène inspirés de la série culte « Bioman », sont entourés d’une kyrielle d’instruments jouets : mini guitares, mini pianos, et d’autres instruments moins usités, comme de simples tubes .

Durée : 1h15 – Jeune public.

Rendez-vous à la Salle Brémontier à 19h.

Tarifs :

Adulte : 5€ / Enfant : Gratuit

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

+33 5 56 03 93 03

FLorent Larronde

Arès

