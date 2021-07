Avon Parc de Bel Ebat Avon, Seine-et-Marne The Voice – Summer Tour 2021 Parc de Bel Ebat Avon Catégories d’évènement: Avon

Parc de Bel Ebat, le mardi 13 juillet à 19:00

En famille ou entre amis, cet événement saura faire danser toutes les générations. Pendant 1h30, cinq talents de la saison 2021 de The Voice reprendront les plus grands morceaux de l’histoire de la musique au Parc de Bel-Ebat. Dès 19h, le spectacle commencera avec, en première partie, la talentueuse avonnaise Kiara Jones. Quatre autres jeunes artistes de cette saison viendront performer sur scène : Arthur, Giada, Jim Bauer et Robin.

Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée.

Mardi 13 juillet, les talents de l'émission télévisée « The Voice » débarqueront à Avon pour un concert sur-mesure ! Parc de Bel Ebat 2 avenue de Nemours 77210 Avon

2021-07-13T19:00:00 2021-07-13T23:30:00

