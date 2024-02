THE VOICE OF GEORGE MICHAEL THEATRE SEBASTOPOL Lille, dimanche 16 février 2025.

Il y a 3 voix dans le monde qui peuvent se targuer de chanter George Michael avec brio et celle de James B en fait partie.Depuis plus de 10 ans, il interprète les chansons de la pop star partout dans le monde (Royaume-Uni, Irlande, Australie, Espagne…).Chaque année, il chante à Goring (Royaume-Uni), le village où résidait l’artiste et où les fans du monde entier se rassemblent pour célébrer le travail de George.Un concert authentique et plein d’émotions vous attend !

Tarif : 33.00 – 45.00 euros.

Début : 2025-02-16 à 18:00

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59