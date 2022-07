The Voice- Les plus Belles Voix du célèbre Show TV Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

The Voice- Les plus Belles Voix du célèbre Show TV Nice, 13 juillet 2022, Nice. The Voice- Les plus Belles Voix du célèbre Show TV

442 chemin de Crémat Château de Crémat Nice Alpes-Maritimes Château de Crémat 442 chemin de Crémat

2022-07-13 – 2022-07-13

Château de Crémat 442 chemin de Crémat

Nice

Alpes-Maritimes EUR 29 70 Venez découvrir les plus belles voix des finalistes de The Voice et The Voice All Stars sur la scène du Château de Crémat ! contact@chateaucremat.com +33 4 92 15 12 15 https://chateaucremat.com/ Château de Crémat 442 chemin de Crémat Nice

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Château de Crémat 442 chemin de Crémat Ville Nice lieuville Château de Crémat 442 chemin de Crémat Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

The Voice- Les plus Belles Voix du célèbre Show TV Nice 2022-07-13 was last modified: by The Voice- Les plus Belles Voix du célèbre Show TV Nice Nice 13 juillet 2022 442 Chemin de Crémat Château de Crémat Nice Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes