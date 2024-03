The VillainZ / Claque Leda Atomica Musique Marseille, jeudi 11 avril 2024.

The VillainZ / Claque ♫♫♫ Jeudi 11 avril, 19h00 Leda Atomica Musique 7€ + Adhésion 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T22:00:00+02:00

The VillainZ

The VillainZ est fondé en juin 2016 par Jess et Nic K., duo sulfureux passionné de sexe, de picole et d’horreur. Pas de temps à perdre quand on est ambitieux, le groupe enregistre donc son premier EP au Freaky Dog studio de Tom Tiberi, à Marseille (FR).

Dès avril 2017, The VillainZ montent sur scène et proposent du punk rock aux relents de stoner à un public admiratif du shorty de Jess. La machine est lancée après la signature chez M&O Music, en charge de la distribution mondiale de l’EP éponyme. Music for villainous people…

CLAQUE // Noise

Claque est un trio noise rock.

L’univers du groupe est violent, sauvage, viscéral. Claque, c’est de la frappe

PAF : 7€ + Adhésion 3€

