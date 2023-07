Cet évènement est passé The VII Foundation Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône The VII Foundation Arles, 5 juillet 2023, Arles. 5 juillet 2023 – 31 janvier 2024 The VII Foundation The VII Foundation 49 Quai de la Roquette 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://theviifoundation.org/about/projects/see-through-the-noise/ »}] https://www.google.com/maps/place/VII+Foundation+%26+VII+Academy.+The+Alexandra+Boulat+Campus/@43.6768108,4.6210793,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5947dd8129b7a12?sa=X&ved=2ahUKEwjD2bfK5pCAAxXLVqQEHQT1DbAQ_BJ6BAhFEAA&ved=2ahUKEwjD2bfK5pCAAxXLVqQEHQT1DbAQ_BJ6BA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T11:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

2024-01-31T11:00:00+01:00 – 2024-01-31T17:00:00+01:00 Des réfugiés se reposent sur le rivage de l’île grecque de Lesbos. 24/09/2015. ©Maciek Nabrdalik/VII Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu The VII Foundation Adresse 49 Quai de la Roquette 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 12 Age max 99 Lieu Ville The VII Foundation Arles

The VII Foundation Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/