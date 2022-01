The Very Blind Test Act.2 à Beef N’ Beer Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

The Very Blind Test Act.2 à Beef N’ Beer Arles, 4 février 2022, Arles. The Very Blind Test Act.2 à Beef N’ Beer Beef n’Beer Avenue de la Libération Arles

2022-02-04 – 2022-02-04 Beef n’Beer Avenue de la Libération

Arles Bouches-du-Rhône Êtes-vous prêt pour une grosse castagne de combat musical ?

Animation By La Téloche de Baptiste et Ludo, au tourne disques Cédric BUCHE



Nous vous conseillons de réserver au plus vite afin d’être sûr de participer. Attention il y aura des malheureux… Nous sommes déjà de retour suite au succès de la première édition nous avons décidé de remettre les couverts pour une seconde édition, encore plus folle, plus musicale, plus extraordinaire. +33 4 90 96 95 10 Êtes-vous prêt pour une grosse castagne de combat musical ?

Animation By La Téloche de Baptiste et Ludo, au tourne disques Cédric BUCHE



Nous vous conseillons de réserver au plus vite afin d’être sûr de participer. Attention il y aura des malheureux… Beef n’Beer Avenue de la Libération Arles

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Beef n'Beer Avenue de la Libération Ville Arles lieuville Beef n'Beer Avenue de la Libération Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

The Very Blind Test Act.2 à Beef N’ Beer Arles 2022-02-04 was last modified: by The Very Blind Test Act.2 à Beef N’ Beer Arles Arles 4 février 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône