The Very Big Experimental Toubifri Orchestra Gros orchestre mutant Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 9 mars 2024.

Vous ne rêvez pas. Le Toubifri Orchestra vient tester l’espacement entre les murs du Crescent et vérifier la taille de la scène. Le big bang le plus créatif de la galaxie est l’invité du Crescent ce soir !

The Very Big Experimental Toubifri Orchestra est un gros orchestre tonitruant, électrique, spectaculaire, émouvant et délicat. Avec comme règle absolue de porter la musique à ses extrêmes limites ! 18 musiciennes et musiciens aussi drôles que talentueux, un collectif puissant, beau, sauvage et totalement foldingue. Avec deux batteries, un vibraphone, une bonne grosse dizaine de cuivres et une guitare électrique, ils inventent un son de folie marqué de percussions corporelles, d’improvisations collectives, et de « méthodes interdites », comme invoquer de vieilles recettes bibliques transposées en Mi bémol moqueur. Une fusion des genres bien organisée pour un spectacle ciselé, rythmé et des costumes à la hauteur de l’enjeu. Entre jazz, groove, funk, rock, variété italienne et chansons actuelles… dans des symphonies luxuriantes où tout se mêle avec une grande liberté, beaucoup de dingueries et de générosité. La promesse d’un concert tonitruant, émouvant et explosif.

« Du gros son et du bon groove, (…) les dix-huit musicien(ne)s du VBETO partagent à intensité égale folie des grandeurs, sens de l’humour et amour des timbres. » Libération

« Sans le Very Big Experimental Toubifri Orchestra, la vie est foutue ! » FIP

« Une énergie rock propulsée par une section de cuivres gargantuesque, un jazz teinté mais pas tâché de pop, de la chanson française proche d’un sentiment d’infini, comme un tout qui promet de truster les hit-parades et les oreilles pendant un moment… » LE GRIGRI

« Fresque pop hallucinée où Moondog et Zappa ne seraient pas dépaysés… Un concert ébouriffant à la savante alchimie tutti-frutti. » CHOC JAZZ MAGAZINE

Mélissa Acchiardi vibraphone, percussions, Lionel Aubernon batterie, percussions, Stéphanie Aurières saxophone baryton, Aloïs Benoit trombone, euphonium, Félicien Bouchot trompette, bugle, Mathilde Bouillot flûtes, Thibaut Fontana aka Captaine Saxo saxophone ténor, Lucas Hercberg basse électrique, Grégory Julliard trombone, tuba, Emmanuelle Legros trompette, bugle, François Mignot guitare électrique, Yannick Narejos saxophone ténor Benjamin Nid– saxophone Alto, Alice Perret claviers, Yannick Pirri trompette, bugle, Corentin Quemener batterie, percussions, Damien Sabatier saxophone alto, Laurent Vichard clarinettes, Alizé Barnoud lumières, Franck « Choko » Rivoire son. EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09



