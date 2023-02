THE VAMPS SALLE PLEYEL, 4 mars 2023, PARIS.

THE VAMPS SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 40.0 à 65.3 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE ce concert THE VAMPS+ Premières parties: IDOLISING NOVA + HENRY MOODIEThe Vamps, alias Brad Simpson, Connor Ball, Tristan Evans et James McVey, n’avait jamais vraiment eu l’occasion de s’ennuyer avant que 2020 ne frappe. Depuis que leur premier album platine, Meet The Vamps, s’est écrasé dans les charts britanniques à la deuxième place en 2014, le groupe n’a cessé d’enchaîner les albums (quatre au total, dont Night & Day (Night Edition) de 2017, qui a atteint les sommets des charts, avec le tube planétaire All Night, assisté par Matoma), les singles (huit succès au top 40, dont cinq top 10) et les tournées mondiales (ils sont le premier groupe à avoir fait la tête d’affiche de l’O2 Arena de Londres cinq années de suite). La tournée de Night & Day (Day Edition) de 2018, un hit du Top 3 avec de nombreux invités, étant terminée, le groupe est revenu d’une courte pause lorsqu’une pandémie mondiale s’est abattue sur lui au moment où il préparait son nouvel album, Cherry Blossom, dont le titre reflète le thème de la renaissance qui le traverse.Et c’est bien une renaissance des Vamps. Leur album le plus personnel et le plus complet à ce jour – mené par le banger Married in Vegas, créé à distance et en secret – a été facilité par le repos forcé, le groupe ayant eu le temps et l’espace de planifier méticuleusement ce qu’ils voulaient qu’il soit et dise. « Avant, nous faisions juste des trucs sur la route et ça marchait, et nous aimions ça, mais nous avions besoin de temps pour nous ennuyer », explique le chanteur-compositeur et producteur Simpson. « C’est la première fois que je me suis tellement ennuyé que j’ai commencé à essayer des trucs que je n’avais jamais fait auparavant ». The Vamps The Vamps

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

