Sortie de l’album : The Useful Report Dans toutes situations, pour aller de l’avant, évoluer avec son temps et trouver un équilibre, un point de référence s’impose. Avec ce nouveau répertoire, Andy Emler, Claude Tchamitchian et Eric Echampard, toujours plus complices, élaborent un voyage, une suite musicale, où les compositions laissent la part belle aux libertés individuelles et collectives. The useful report est un « arrêt sur image », figeant une facette de ce monde qui nous entoure, pour poursuivre l’aventure humaine en toute confiance. « Ils ne sont que 3, mais ont la puissance d’un orchestre symphonique » C. Charpenel Andy Emler : Piano, compositions Claude Tchamitchian : Contrebasse Eric Echampard : Batterie Sortie de l’album : The Useful Report Studio de L’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris Paris 20e Arrondissement Paris

