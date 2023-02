«The Urge to Tell You All my Lore», Régina Demina Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

«The Urge to Tell You All my Lore», Régina Demina
Southway Studio, 433 Boulevard Michelet, Marseille 9e Arrondissement
EUR 5

2023-05-03 – 2023-06-08

Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement EUR 5 5 En Régina Demina, artiste multidisciplinaire, à la fois performeuse, actrice, danseuse et musicienne, vibrent des univers qu’on pensait, à première vue, irréconciliables : la Russie et la banlieue parisienne, la pole dance et l’art contemporain, les icônes religieuses orthodoxes et Mylène Farmer magazine, «Ondine» de Jean Giraudoux et Nabila.



#vidéo #Installation #Exposition Artiste multidisciplinaire, à la fois performeuse, actrice, danseuse et musicienne. https://p-a-c.fr/les-membres/south-way-studio/the-urge-to-tell-you-all-my-lore Southway Studio 433 Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

